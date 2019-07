Perú goleó a Chile y jugará la final con Brasil

Perú venció este miércoles al vigente bicampeón Chile por 3-0 y volverá a disputar una final de Copa América tras 44 años (el domingo, contra Brasil). El equipo de Gareca se aprovechó de las falencias defensivas de su rival y se llevó el Clásico del Pacífico con goles de Flores, Yotún y Guerrero.

Hace menos de dos semanas que Perú había sido vapuleado 5-0 por Brasil por grupos, una derrota que le valió duras críticas a Gareca y que obligó al elenco inca a medirse con Uruguay en cuartos. Pero, aparentemente, no hay imposibles para este milagroso equipo del DT argentino, quien ya lo había clasificado a un Mundial tras 36 años y que, además, superó a la Celeste en los penales para llegar a semis.

Liderado por un Paolo Guerrero notable, Perú encontró rápidamente la ventaja cuando Flores, tras un centro, mandó la pelota a la red con una patada voladora mientras el fondo rojo pedía posición adelantada. Más tarde, los desperfectos del bicampeón fueron confirmados por una inexplicable salida de Arias, que dejó al arco sin protector. La invitación fue aceptada por Yotún, que la paró de pecho y marcó el 2-0, una distancia demasiado grande para Chile, que además se topó con una gran actuación de Gallese (le atajó un penal a Vargas) y que, ahora, volverá a verse las caras con Argentina, pero por el tercer puesto (sábado, en San Pablo). Para Perú, la noche soñada terminó con un merecido festejo del gran Paolo, quien puso el tercero.

SINTESIS

0 CHILE: Arias; Isla, Medel, Maripán, Beausejour; Vidal, Pulgar, Aránguiz, Fuenzalida; Vargas, A. Sánchez. DT: R. Rueda.

3 PERU: Gallese; Advíncula, Zambrano, Abram, Trauco; Tapia, Yotún, Carrillo, Cueva; Flores, Guerrero. DT: R. Gareca.

Estadio: Arena do Gremio (Porto Alegre). Arbitro: Wilmar Roldán (Colombia). Goles: 21m Flores (P), 38m Yotún (P); 90m Guerrero (P). Cambios: 46m Sagal por Fuenzalida (C), 49m C. Gonzales por Flores (P), 70m Polo por Carrillo (P), 79m Ballón por Cueva (P), 88m Castillo por Maripan (C). Incidencias: 95m Gallese le detiene un penal a Vargas (C).