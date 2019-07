Otro “negocio” para FARMAR cedido por el poder radical

Otro negocio entregado por el poder político al grupo Castro, quien controla el monopolio de la venta de fármacos en Corrientes. El IOscor dispuso un tope a las facturaciones por medicamentos de pacientes ambulatorios para las farmacias correntinas, excepto para las que engloba la Red Farmar, la que ya detentaba el control del 80 por ciento de ese mercado de acuerdo a convenios precedentes con el gobierno radical.

Meses atrás la obra social estatal ya le había desembolsado $24 millones de pesos para stckeo de sus productos, como si fuera una entidad financiera.

Existe una fuerte queja de farmacias por las prácticas “discriminatorias” que realiza el organismo en manos de Raúl Esquercia. Aseguran que si al 20 por ciento restante se le pone un cupo termina de consumarse el ahogo a las farmacias unitarias.

El sistema “inequitativo” ya le otorga la exclusividad a la firma JUFEC propietaria de la red Farm- Mar de Juan Castro, en los siguientes servicios: planes especiales (oncología); Plan Beta (que abarca diabetes, insulinas, tiras) y plan Materno infantil (leche, pañales entre otros), asimismo en la tarjeta Mbareté de un Programa Social de entrega de medicamentos gratuitos. La mayoría de esta prestaciones fueron cedidas por el IOSCOR en forma “monopólica” a los Castros por un contrato que rige desde la administración de Ricardo Colombi. “En las mismas no participa ninguna farmacia que no sea de Juan Castro” se especificó en declaraciones al portal momarandu.com.

Se especula que está en danza un negocio de unos 500 millones de pesos anuales cifra que nunca fue confirmada porque el contrato no es de carácter público.

PUJA FAMILIAR

Las farmacias creen estar inmersas en una confrontación familiar, la de los hermanos Castro, que se disputarían el control de medicamentos en todo el NEA (informe reciente de 1588).

Frente a esta situación hacen un llamado a las autoridades “para resguardar el funcionamiento normal de las farmacias, denominadas independientes y garantizar así la fuente laboral de muchas familias correntinas.

Topes en el plan ambulatorio

El Plan Ambulatorio, es otra de las prestaciones del IOSCOR a sus afiliados. FARMAR detenta, en ese servicio, el 80% de las recetas y apenas el 20% restante se reparten todas las demás farmacias de la provincia.

Pero a fines de mayo de 2019 se conoció una nueva resolución de la obra social que estipula un cupo en el uso de recetas dentro del Plan Ambulatorio para el universo de farmacias que no pertenecen al grupo Farmar. Esta red queda exceptuada y puede continuar atendiendo recetas del plan Ambulatorio, sin ninguna restricción.

Según el IOSCOR la medida obedece a la necesidad de controlar “el uso abusivo que en los últimos tiempos tienen algunas farmacias con el uso de las recetas del Plan Ambulatorio, lo que implica un incremento excesivo de la facturación y un perjuicio a la caja del organismo”. Para despejar dudas los farmacéuticos han pedido se realicen auditorias en cada farmacia, incluidas las de las redes FARMAR y FARMALIFE (que nace de una división de la Red y queda a cargo de Alberto Castro) y si hubieran irregularidades, se tomen las medidas correspondientes.

Además explican que el incremento es algo lógico ya que por un lado responde a un factor estacional (el invierno) y por otro el creciente número de afiliados mes a mes y han solicitado que se informe si solo el Plan Ambulatorio tuvo un incremente considerable, como lo sostienen las autoridades, o si el incremento también se da en las otras prestaciones que son el monopolio de FARMAR.