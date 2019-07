No hay dudas, Valdés desembolso dinero para la campaña a las comunas aliadas

Sistemáticamente el gobierno radical de Gustavo Valdés, bajo el mote de ayudas por desequilibrios financieros, asistió durante las semanas previas a los comicios legislativos del 2 de junio, a comunas amigas y administradas por sus aliados políticos y por intendentes de su partido. El dinero no tenía el real destino de acomodar económicamente a esos municipios agobiados por la crisis económica sino, el de asistirlos con dinero del Estado, para afrontar con bastante oxígeno y sin sobresaltos la campaña electoral.

En las últimas horas, publicados en el Boletín Oficial del último 27 de junio, se conocieron otro lote de 10 Decretos rubricados por Valdés de transferencias de fondos para atender desequilibrios financieros de comunas amigas y aliadas. $500.000 a Caá Catí (Decreto 1320), $1.000.000 a Mocoretá (Decreto 1326), $500.000 a Ramada Paso (Decreto 1322), $500.000 a Itá Ibaté (Decreto 1434), $700.000 a Villa Olivari (Decreto 1385), $400.000 a Pago de los Deseos (Decreto 1388), $400.000 a Yatai Ti Calle (Decreto 1321), $600.000 a Apipe Grande (Decreto 1387), $2.000.000 a Curuzú Cuatiá (Decreto 1389) y $500.000 a San Carlos (Decreto 1386). Todos los desembolsos entre el 22,23 y 24 de mayo, una semana y media antes de las elecciones provinciales del primer domingo de junio. La totalidad de los giros por igual argumento.

Anteriormente los anticipos de coparticipación fueron de 600.000 pesos a la intendencia de Berón de Astrada (Decreto 1259), administrada por el justicialista ECO Adrián Curi, y $2.250.000 (Decreto 1263) destinados a la comuna de Santo Tomé, bajo la tutela del peronista Mariano Garay. Todo siempre con igual objetivo: atender desequilibrios financieros.

Curi y otros intendentes del PJ, desde el 2017 recrearon aquello de los “municipios del Norte Grande” coqueteando con Valdés y poniéndose a disposición del radicalismo gobernante. Mientras que Garay, al igual que Martín Ascua de Paso de los Libres, conformaron “Unidad Correntina”, liga de jefes comunales del justicialismo que le sacaron un bocado de votantes al oficialismo partidario, que electoralmente le favoreció a Encuentro por Corrientes (ECO).

DESDE EL 20 DE MAYO

La mayoría de los aportes a municipios amigos y aliados, como radicales, sucedería según los Decretos refrendados, desde el 20 de mayo en adelante. Ese mismo día el ituzaingueño rubricaría el Decreto 1264, que autorizaría $7.000.000 para las arcas de la municipalidad de Goya, gobernada por Ignacio Osella (UCR), bastión importante en votos para cualquier elección. Otra beneficiaria sería la comuna de San Lorenzo con 750.000 pesos (Decreto 1262), $1.000.000 para Paso de la Patria (Decreto 1261) y Yatay Ti Calle con 600.000 pesos (Decreto 1258). Los recursos siempre se otorgaron bajo el mote de atención a los problemas financieros de estas comunas.

En el Boletín Oficial del último 13 de junio, se publicaron el 1251 de $600.000 a Carolina, 800.000 pesos a Colonia Liebig, $3.000.000 a Ituzaingó, 1.000.000 de pesos a Empedrado, $300.000 a Santa Rosa, $300.000 a Tapebicúa todos por idéntica circunstancia: anticipo de coparticipación por desequilibrio financiero.

Los aportes registrados dejarían en evidencia, que tuvieron como destino la campaña, como un verdadero subsidio electoral.

Ascua, el más recibió

Martín Ascua, jefe comunal libreño, recibió una ayuda financiera del Ejecutivo provincial de cuatro millones de pesos, según registró en el Decreto 1257 del último 20 de mayo, 13 días antes del acto eleccionario del 2 de junio. Ascua integró la Alianza Unidad Correntina, uno de los mosaicos internos que se desprendieron dentro del peronismo al no participar el sello partidario (Justicialismo). Para algunos exponentes de las otras listas opositoras, la llamada liga de intendentes del PJ, “operó” a favor del oficialismo gobernante, que en las recientes elecciones, obtuvo 11 bancas en Diputados (15 en juego) y 4 en la cámara alta de las cinco que se elegían. Esta contundencia electoral, determinó que el radicalismo y sus aliados, y por primera vez en la historia del Poder Legislativo local, controle los dos tercios de ambos cuerpos. La historia relata que los intendentes pejotitas no quisieron “cerrar y acordar” con el oficialismo partidario, el que mutaría en el Frente de la Victoria, alcanzando los 104.000 votos, mientras que Unidad Correntina superaría los 48.000 sufragios. Este quiebre interno terminó provocando que el PJ no sume sus tradicionales 150.000 votos, que le hubieran otorgado el segundo senador y posiblemente dos diputados más, negándole a Encuentro por Corrientes (ECO), la posibilidad de controlar con mayoría especial tanto la cámara baja como el Senado, como sucederá a partir del próximo 10 de diciembre.