No fue saqueo, el dueño autorizó

Desde la Policía de Corrientes emitieron un comunicado aclarando que, tras el vuelco de un camión en zona de San Cayetano, no se produjo “un saqueo” de las mercaderías, sino que el dueño de la empresa las donó para que no se perdieran.

En un principio causó revuelo las imágenes de un video que se viralizó, donde se observa gran cantidad de gente llevando mercaderías de un camión que volcó en zona de San Cayetano.

“En el día de ayer (por el miércoles) el dueño de la empresa a la cual pertenece dicho camión y su carga al no poder llevar todas la mercaderías (productos de limpieza), él mismo permitió a la gente que estaban en el lugar llevarlas”, informaron desde la policía. En el lugar trabajó la Comisaría jurisdiccional y un grupo de combate a fin de evitar desmanes.

Desmintieron así, un supuesto saqueo de mercadería que no existió y que se virilizo en diversos medios de comunicación.