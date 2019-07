“No confío en Smartmatic, vinieron a hacer trampa”

El precandidato a Presidente por el Frente de Todos consideró que no confía en Smartmatic, la empresa extranjera a cargo del conteo de votos y con un largo historial de polémicas. El dirigente peronista explicó que “hizo estragos en Venezuela, en Honduras, en El Salvador, en Filipinas”.

“Es una empresa que objetivamente está llamada para enturbiar el proceso de recuento de votos hasta que llegue lo definitivo”, consignó y agregó que tiene una “enorme preocupación” y que están estudiando para preservarse y prepararse: “No estamos dispuestos a tolerar que esto lo hagan, ya han ensuciado demasiadas”.

“Serviría que Smartmatic dé un dato distinto y fijar una idea que después la gente piensa que no es verdad y no es”.

Finalmente Alberto Fernández enfatizó en que tiene certezas de que Smartmatic “vino para hacer trampa”.