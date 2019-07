Murió abandonado en un refugio y siguieron cobrando su pensión

Un anciano murió hace varios días en el refugio “Mi Cristo Roto”, donde vivía desde hace cinco meses y alguien todos los meses cobraba su pensión. Un sujeto fue a percibir el beneficio diez días después de la muerte del abuelo que estaba en situación de calle.

“El señor falleció el 10 de julio y el 28 cobraron por él”, dijo Mariela Revidatti responsable del refugio para precisar que el occiso se llamaba Juan Martínez. Señaló además que está buscando recuperar el DNI del occiso, para poder darle sepultura.

“Hace diez días murió un anciano que estaba alojado en el refugio. Su cuerpo aún está en la empresa Salom (que también colabora con nosotros) ya que no podemos encontrar el DNI”, detalló Revidatti para denunciar que “nos enteramos que una persona le cobra el sueldo y obviamente no le daba nada”. Además, la encargada del refugio comentó que “esta persona cobra 8500 pesos todos los meses y todavía no podemos dar con él”. Revidatti, afirmó que “hace cinco meses que el señor estaba en el refugio y nunca llegó nadie a darle nada de plata”. “Me fui hasta la casa de la personas que cobra, le saqué foto, pero ni ahí me pudieron ayudar”. “El padre Pini de la parroquia Itatí, fue quien le tramitó la pensión, pero no sé cómo llegó la otra persona a tramitar el poder y cobrar por él”.