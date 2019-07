“Me pasó factura, no tenemos que ser parte de esta corrupción”

“Tranquilo, quedó visto lo que pasó”. Así arrancó Messi, sin levantar el tono de voz, dispuesto a hablar como cada vez después de cada partido. Y así siguió, sin levantar temperatura con su volumen sino con sus bombas. Crudo, aún más que el martes después de que no utilizaran el VAR contra Brasil en dos penales claros.

“Siempre digo la verdad y soy honesto, eso es lo que me deja tranquilo, si lo que digo afecta y tiene repercusiones, no es parte mí. Creo que lo que pasó es por lo que dije”, afirmó, sin dudas, Lionel. Sobre la jugada polémica con Medel, en la que fue mal expulsado, no dudó en decir que influyó la acusación del martes: “Lo que dije la vez pasada quizás pasó factura. Con una amarilla se terminaba todo”. Y confesó que no fue a la premiación por el tercer puesto “por todo un poco, porque nosotros no tenemos que ser parte de esta corrupción, de esta falta de respeto de toda la Copa. Estábamos para más. La corrupción, los árbitros y todo eso no permite que la gente participe del fútbol, del show y lo arruina un poco”.

Toda la Argentina quedó en llamas en esta Copa América, por los errores contra Brasil y por esta roja a Messi, entre otras. Tan hot estaba el 10 que hasta se animó a anticipar sin dudas que “no hay dudas, está todo armado para Brasil. Ojalá que el VAR y el árbitro no influyan en la final y que Perú pueda competir”. Como nunca Messi, más duro que el martes. Como líder de la Selección, se plantó fuerte sin temor a nada, hasta lo dijo, y que venga lo que venga…

“Lo que dije la vez pasada también pasó factura. Lo importante es que el equipo con 10 ganó bien. No fui a la premiación por todo un poco. No tenemos que ser parte de esta corrupción, de la falta de respeto que tuvimos en esta Copa”. “Con Brasil y hoy (Chile) hicimos los mejores partidos, no nos dejaron estar en la final. La corrupción y los árbitros no permite que la gente participe del juego, del show, y lo arruina un poco”. “Medel es así, va siempre al limite, tiene muchas peleas. Era amarilla para cada uno. Antes del partido el árbitro nos dijo que le gustaba hablar mucho y llevar el partido y después sacó dos tarjetas de una. Con un par de amarilla se solucionaba”. “Que hagan lo que quieran (Conmebol y su posible sanción), me voy tranquilo, con la cabeza alta, orgulloso de este plantel y espero que la gente siga apoyando a este grupo, que tiene mucho para dar”. “Encontramos la idea, el juego, de a poco fuimos creciendo, al igual que el técnico. Esto nos da tranquilidad y estabilidad para los chicos. Es bueno para todos. Scaloni fue creciendo en la parte del equipo, del grupo. Hay una camada de chicos importantes para el futuro de la Selección”. “Estamos contentos más allá de todo por como terminamos la Copa. Mostramos un gran nivel ante dos selecciones muy buenas y este es el camino. Encontramos la idea, hay que fortalecerla y seguir creciendo. El grupo tiene mucha personalidad, encontramos la dinámica y el juego”. “En el primer gol, vimos que estaban protestando y hubo un hueco muy grande. Por suerte pudo seguir la jugada y terminó en gol”. “Siempre hay que ser sinceros, soy honesto. Eso es lo que me deja tranquilo, lo otro no depende de mí”. “No hay dudas, está armado para Brasil. Ojalá el arbitro y el VAR no influyan en la final y que Perú pueda competir. Tiene un buen equipo, pero lo veo difícil”. “En el VAR se podría haber revisado la expulsión. Me voy tranquilo más allá de la bronca de no haber podido terminar el partido. Ya pasó. Aunque la final tendría que haber sido otra, nos vamos contentos por como terminamos”.