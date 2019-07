Matan a un chico de 12 años de doce puñaladas y lo mutilan

La búsqueda de Diego Román, el chico de 12 años que había desaparecido en Recreo, terminó de la peor manera: el jueves a la noche (antes de las 23) encontraron su cuerpo en un cañaveral cerca del barrio Mocoví, en Recreo. La Justicia todavía no informó la causa de su muerte.

La desaparición del chico había sido denunciada por sus padres el miércoles, luego de que el menor no regresara a su casa tras asistir a la escuela Com Caia, a la que asistía todos los días para recibir el almuerzo. Los útiles del chico, incluso, habían quedado en la casa de un compañero.

Desde el miércoles, el niño era intensamente buscado por la Policía, Comando y División Perros junto a la Secretaría de Seguridad Ciudadana; el Área de Control, la Guardia Urbana y la sala de Monitoreo Municipal.

Diego Román tenía 12 años, asistió al turno mañana de la Escuela 1338 y vivía junto a su familia a media cuadra de allí. No faltaba nunca, el miércoles asistió a clases, fue al comedor y ya no lo vieron más. A las 16 estuvo jugando en el barrio Cruz Roja junto a sus amigos, a tan solo 6 o 7 cuadras. Anoche lo encontraron muerto sin su ropa.

“Era hermoso, con sus travesuras, no faltaba nunca, participaba en todo lo que podía, era muy extrovertido y siempre hablaba con nosotros. Lo que más nos duele es que si él hubiese tenido algo para comentar o comunicarnos no lo haya hecho y eso nos conmueve; tal vez tuvo algún conflicto interno y no lo pudo contar,” dijo Amanda.

Valeria, la directora expresó: “Estamos consternados, no tenemos explicación, no sabemos qué pasó por su cabecita”. La directora relató que el pequeño vivía junto a su padre, madrastra, hermanos y medios hermanos, un total aproximado de 10 personas. La mayoría de sus hermanos son menores y asisten a la misma escuela. Valeria aclaró que tanto su padre como la madrastra, son familiares “presentes”.

“Nada nos hizo pensar que estaría en peligro. También nos llama la atención el hermetismo de sus compañeros y amigos; tal vez saben algo y callando piensan que lo protegían”, concluyó la responsable de la institución educativa. La Escuela 3338 com Caia está cerrada por duelo.