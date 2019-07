Marcharon para pedir detención de abusador que se fugó en el juicio

Organizaciones feministas y organizaciones sociales, marcharon al Poder Judicial para reclamar la detención de Darío Emanuel Aguirre de 38 años, quien se fugó en medio del juicio Oral en el que estaba siendo acusado por el abuso de una menor.

Erika Montenegro, ex pareja del imputado y madre de la niña, reclamó en declaraciones a Radio Dos que Aguirre sea detenido. Montenegro señaló que si no se presenta a la audiencia del viernes 2 de agosto, el juicio podría caer. “Si no lo encuentran para la Audiencia del 2, el juicio vuelve a fojas cero”, se quejó la mujer para cuestionar que “siempre pedimos que lo detengan, hasta el momento del juicio, porque se iba a escapar y eso fue lo que pasó”.

“Nunca nos hicieron caso, hubo inoperancia de los jueces, o de quién sea, nos dijeron que no se corría riesgo procesal, pero vemos que sí”, remarcó a la vez que agregó que “volvió a abusar de una menor”, en referencia a un caso por el que Aguirre estuvo preso en Empedrado.

“Que lo encuentren y lo detengan”, sentenció para agregar que “deberían ponerse en el lugar de la otra persona, porque si el juicio cae, vamos a estar 15 años esperando que se resuelva”.