Macri inauguró un viaducto viejo

En campaña, el presidente y Vidal volvieron a inaugurar un viaducto porteño. Luego del Paseo del Bajo y de las obras en el tren Mitre, Macri y la gobernadora participaron junto a Rodríguez Larreta de la apertura de la elevación de las vías del San Martín. El presidente y la gobernadora bonaerense encabezaron ayer junto al jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, la inauguración del viaducto que eleva las vías del tren San Martín a lo largo de 5 kilómetros entre las estaciones Palermo y La Paternal, en la ciudad de Buenos Aires. Llamativamente, quien abrió el acto en la estación Palermo del ferrocarril fue Vidal y explicó esa decisión: “¿Qué tiene que ver esa obra con la provincia? Si te tuviste que tomar un tren y cruzar la plaza Once, Retiro o Constitución, si está iluminada o no, hace la diferencia; si la parada tiene techo y llueve, hace la diferencia; si tenés baños limpios o no, hace una diferencia. Por eso los bonaerenses también podemos festejar con este viaducto, como festejamos con el viaducto Mitre. Porque vamos a viajar mejor todos los días”.