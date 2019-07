“Lobito” Fernández ganó Wimbledon

“Lobito” Fernández ganó el tercer Grand Slam del año. Superó en la final de Wimbledon al japonés Shingo Kunieda, por 4-6, 6-3 y 6-2, y desde hoy es nuevamente el número uno del mundo. El argentino Gustavo “Lobito” Fernández aseguró que “ganar Wimbledon es una absoluta locura”, tras consagrarse campeón en tenis adaptado, refirió sentirse “completamente desbordado” de emoción y admitió “no entender lo que pasa”.“Espero poder disfrutarlo cuando pase la adrenalina”, agregó Fernández en rueda de prensa en el mítico esce­nario londinense.

Ganador de los tres Grand Slam del año, el cor­dobés señaló que la victoria “significa mucho y es difícil expresarlo con palabras”. Las dos finales perdidas en Wimbledon en 2017 y 2018 “estuvieron siempre en la cabeza, sería de necio ne­garlas, pero sirvieron por­que con la experiencia se aprende”.

En cuanto al desarrollo de la final ante el japonés Shingo Kunieda, al que venció por 4-6, 6-3 y 6-2, el “Lobito” contó: “No estaba jugando mal pero no le es­taba pegando firme, él jugó mejor el primer set pero ya al final del parcial cambié y empecé a utilizar mi revés para lastimar y a partir de ahí vino el resto”.

“Estuvo claro que sen­tí nervios, pero la idea era poder controlarlos y pasó por enfocarme”, completó Fernández, que volverá esta semana a ser número uno del mundo. En cuanto a su futuro no fue más allá y el tenista ex­presó: “si pienso sólo en hacer historia es fácil perderse, pero si confío en mí van a llegar muchas más cosas, lo importante es no perder el foco”, cerró el argentino.