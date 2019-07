Lo mejor en cancha ante Racing

“Estamos haciendo lo posible para poner en cancha el mejor equipo contra Racing”. Lo expresó desde radio Dos el entrenador de Boca Unidos, Daniel Teglia, hablando sobre cómo está su equipo de cara a la primera presentación oficial por la Copa Argentina, este domingo 21, ante Racing en Lanús. “Estamos trabajando hace dos semanas y solucionando algunos inconvenientes haciendo lo posible de poder poner el mejor equipo en cancha ante Racing”, dijo. Teglia habló sobre la nueva incorporación del equipo, la llegada de Vizcarra, descartando prácticamente su participación en este partido por Copa Argentina: “Desgraciadamente el ‘Chino’ llegó recién ahora y hay muy poco tiempo para trabajar; no creo que llegue en condiciones de jugar pero vamos a verlo; también Cristian Núñez que se está recuperando, que es muy importante para el elenco, pero no vamos a tenerlo en mejores condiciones”. Observó “a estas cosas como oportunidades también; en el fútbol lamentar no tiene sentido”. “Hay que tratar de aprovechar las condiciones de los jugadores que estén en el mejor nivel posible y armar un equipo para poder de sostener la presión y la intensidad que tiene Racing, que no en vano es el campeón presente; no es fácil pero es un hermoso desafío para todos los chicos que son del club y que les toquen jugar este partido”, expresó el santafesino.