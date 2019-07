Llamó al 911 por violencia de género la operadora puso en aviso al agresor

La víctima habría llamado a la operadora del servicio de emergencia policial 911 para pedir auxilio ante una situación de violencia de género y minutos más tarde se percató de que la mujer que la atendió estaba poniendo sobre aviso de la denuncia a su pareja, el supuesto agresor, quien trabaja en igual área policial. Ambos trabajadores fueron suspendidos de manera provisoria. Too se encuentran bajo investigación administrativa luego de que la Jefatura de Policía tomara conocimiento de un episodio que se produjo el pasado sábado.

En la oportunidad, la mujer pidió la intervención de la Policía ante una situación violenta; la operadora le pide la dirección y la afectada da mal el domicilio. La Policía concurre al lugar, como no encuentra la casa, regresa a la base. La víctima vuelve a llamar y brinda la información correcta. Una vez allí, la situación era calma pero los efectivos policiales ofrecen a la afectada realizar la denuncia correspondiente pero la mujer prefirió no hacerla. Luego denunció en medios de comunicación que la operadora del 911 informó a un compañero de trabajo, acusado como agresor, que lo estaba denunciando. Esta situación está siendo investigada, mientras los operadores fueron apartados de sus funciones.