Las mujeres trabajan más

El Observatorio de la Universidad Católica Argentina encuesta cada año 5.760 hogares de grandes y medianos conglomerados -más de 80.000 habitantes- de zonas de Buenos Aires, Corrientes, Córdoba, Rosario, Mendoza, Salta, Neuquén, Tucumán, Resistencia, San Juan, La Rioja, Chubut, Entre Ríos y Tierra del Fuego. Sumando la actividad en el mercado laboral y el trabajo no remunerado: las tareas domésticas y el cuidado de personas, las mujeres tienen mayor participación que los hombres en la economía, pero su aporte es menos reconocido, reveló la UCA. El informe “Empleo y trabajo no remunerado”, elaborado por el Observatorio de la Deuda Social Argentina (ODSA), mostró que la “tasa de actividad integrada”, aquella que suma el empleo, la búsqueda de empleo y el trabajo no remunerado, es del 93% para las mujeres de todo el país mientras que, para los hombres, es del 86,4%. Significa que el 93% de las mujeres mayores de edad tiene un empleo, lo está buscando o hace trabajo no remunerado. Estos índices se miden entre la población económicamente activa (PEA): aquella que incluye a las personas que “tienen trabajo o lo están buscando”, explicó Cecilia Tinoboras, coordinadora del estudio. No forman parte de este grupo quienes por edad, porque viven de rentas o algún otro motivo, “no hacen presión” sobre el mercado laboral.

El informe se basa en datos de la Encuesta de la Deuda Social Argentina 2017/2018, que incluye a Corrientes.