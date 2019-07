Ladrones robaron en un CAPS y defecan en un consultorio

Robaron en un centro de salud y antes de irse defecaron en un consultorio. Ocurrió en Mercedes.

Los ladrones además de llevarse una pava eléctrica y un tensiómetro, defecaron en un consultorio odontológico antes de abandonar el lugar.

El lunes a las 7:30 del lunes, cuando el personal ingresó al CAPS s encontró con e oloroso panorama.

“Se presume que sucedió el fin de semana, la puerta de ingreso no estaba violentada, por lo que se presume que ingresaron por unas de las ventanas que estaba forzada y no son seguras”, dijeron desde la policía de esa localidad, indicaron que seguramente buscaban algún medicamento fuerte, que no encontraron y “luego hicieron sus necesidades en un consultorio odontológico”.

Creen que los malvivientes buscaban medicamentos para drogarse o consumir con bebidas alcohólicas.