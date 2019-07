La UTA lanzó un paro para el 12 de julio

Fracasó la audiencia entre la Unión Tranviarios Automotor (UTA) y los representantes empresariales de la Federación Argentina de Transportadores por Automotor de Pasajeros (Fatap) en la Secretaría de Trabajo de la Nación y el gremio de los chóferes lanzó un paro con movilización para el viernes 12 de julio. No obstante, habrá una nueva oportunidad de destrabar la situación el jueves, ya que la cartera que conduce Dante Sica aplicó un “cuarto intermedio” a la audiencia, por lo que continuará la conciliación obligatoria hasta el próximo encuentro. Los chóferes pretenden el mismo acuerdo salarial que sus pares del Área Metropolitana de Buenos Aires (Amba): 20 por ciento al conformado a partir de junio y un pago de 16 mil pesos en tres cuotas: ocho mil pesos por cobrar el 20 de julio; cuatro mil pesos, el 4 de agosto, y cuatro mil pesos en septiembre. El acuerdo es por tres meses.

Desde la parte empresarial, representada por la Federación Argentina de Transportadores por Automotor de Pasajeros (Fatap), reconocen como legítimo el pedido, pero ya dejaron sentado que no tienen fondos para pagarlo. Mediante un comunicado de prensa emitido apenas terminó la audiencia, UTA anunció una medida de fuerza para el viernes de la semana que viene. “Sin encontrarse siquiera una respuesta que se acerque mínimamente a la pretensión de recomposición salarial para los trabajadores del transporte colectivo de pasajeros del interior del país, se ha resuelto realizar un paro con movilización para el día 12 de julio, como medida de protesta atento la postura adoptada por todos los actores que intervienen en el proceso de discusión de salarios”, dice el texto enviado desde la Secrearía de Interior, a cargo de Jorge Kiener. En otro tramo del comunicado, el gremio de los chóferes destaca que “de no acordarse la pauta salarial en lo inmediato, las medidas de fuerza se irán incrementando progresivamente, hasta tanto se de una solución al reclamo llevado adelante”.