La Cooperativa no trabaja para la fórmula Fernández-Fernández

“Si no fuera por la lista Vamos Todos, la fórmula presidencial del PJ no existiría en Corrientes”, aseveró el precandidato a Diputado Nacional, Daniel Caran, quien blanqueó su disconformidad con los referentes de la denominada Cooperativa y parte de La Cámpora ante la ausencia de trabajo a favor de Alberto y Cristina de cara a las PASO del 11 de agosto.

“Terminamos de recorrer toda la provincia con reuniones de todo tipo, distribuyendo afiches y nuestra boleta, que llevan la fórmula presidencial del justicialismo adherida. No hemos visto un solo cartel, pasacalle, o grafiti que hayan realizado quienes pretenden digitar a Pitín Aragón como candidato. Si no fuera por la lista Vamos Todos la fórmula presidencial no existiría en Corrientes”, dijo a la prensa.

“Erraron todos los pronósticos. No de ahora. Hace décadas vienen metiendo la pata con su mezquindad, y con esa irresponsabilidad van a fundir al peronismo”, dijo Caran finalmente sobre la llamada cooperativa del PJ.