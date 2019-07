Jueves y viernes por ahora sin colectivos

Desde la UTA Corrientes se confirmó la adhesión al paro de transporte programado para el jueves y viernes, luego que la Unión Tranviarios Automotor decretó un paro a nivel país por 48 horas. La adhesión en la provincia será total. Asimismo este miércoles habrá una audiencia entre el Gremio y las autoridades de la Secretaria de Trabajo de la Nación.

“Adherimos, el paro será por 48 horas, si no hay acuerdo en las paritarias”, confirmó el secretario general UTA Corrientes, Omar Correa. El sindicato pretende el mismo acuerdo salarial que se hizo en el Área Metropolitana de Buenos Aires: 20% de aumento y un pago de 16 mil pesos en tres cuotas.

El secretario del Interior de UTA, Jorge Kiener, ratificó que “el plan de lucha se inició con asambleas al solo efecto informativo a partir del martes 16 de julio; de no hallar favorable acogida a nuestro reclamo en la audiencia prevista para este miércoles, decretamos un paro total de actividades por 48 horas para los días jueves 18 y viernes 19 del corriente mes, medidas que se irán incrementando progresivamente de no acordarse la pauta salarial”.