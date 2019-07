Gareca le dice “no” a la Argentina

“Tengo contrato con Perú hasta 2021”. Tras la gran actuación de la Selección de Perú en Copa América, el DT argentina es codiciado por varios. Muchos lo colocaban en la Argentina, él se encargó de aclarar que sigue con los peruanos. Tras lograr el segundo puesto de la Copa América con la Selección de Perú, el DT argentino Ricardo Gareca dijo que no piensa en la posibilidad de dejar su cargo para pasar a dirigir a la Argentina ante un eventual llamado de la AFA. “Tengo un gran respeto por mi país, lo amo, pero tengo un contrato con una Selección que me dio todo y, más allá de cualquier situación que se pueda llegar a presentar, estoy acostumbrado a respetar los contratos”, definió el Tigre en conferencia de prensa y aclaró que “vence en el 2021; ese es el compromiso que tengo”. Analizó las palabras de Lionel Messi y sus duras declaraciones, acusando a la Conmebol de corrupta. “Messi es una persona autorizada, respeto al jugador y a la persona. Creo que es muy centrado. Pero no me gustaría que se enfoque como que los sudamericanos somos los corruptos”, dijo el DT.