Ex Miss Argentina condenada por atropellar borracha

Se llevó por delante a un inspector municipal. El hecho sucedió en 2016. Rocío Santa Cruz, ex Miss Argentina, había sido condenada en 2018 a cuatro años de prisión. Rocío Santa Cruz, ex Miss Argentina que había sido condenada en 2018 a cuatro años de prisión tras haber matado a un inspector municipal cuando conducía alcoholizada, recuperó la libertad a través de un Habeas Corpus al que hizo lugar la jueza Civil y Comercial Georgina López Liva. Santa Cruz estaba presa desde el 1 de febrero, pero no por el fallo que la condenó sino por violar una de las condiciones que la impuso la Justicia: no debía salir del país y lo hizo. La joven ex modelo y abogada, estuvo detenida 156 días y en ese tiempo sus abogados advirtieron cómo la Justicia Penal les rechazaba cuatro pedidos de excarcelación, incluido un Habeas Corpus. Fue entonces que los defensores acudieron a una jueza Civil y Comercial que les dio la razón y el fin de semana la joven salió de la Alcaidía de Mujeres.