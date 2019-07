El transporte podría parar por 48 horas

La medida de mañana está inscripta, aunque podría destrabarse hoy, si los empresarios pagan el aguinaldo.

El paro del viernes está convocado por UTA a nivel nacional y tiene que ver con la falta de acuerdo en paritarias.

Los representantes de los choferes a nivel local informaron que, pese a que hubo una reunión entre los representantes de los choferes y los empresarios, estos se niegan a pagar el aguinaldo, lo que motiva el paro que está inscripto para este jueves. “Estuvimos dialogando aproximadamente 3 horas, intentando destrabar el conflicto con el sector empresario; ellos manifiestan que no pueden pagarnos el aguinaldo de una sola vez, lo quieren hacer en cuotas; pero la Comisión Directiva y el cuerpo de delegados no aceptamos esta propuesta”, indicó Correa, como referente de la UTA. Sobre la huelga del jueves, “ya está inscripto el paro por 24 horas; esperaremos hasta este miércoles a última hora, pero si no hay novedades, el jueves no hay colectivos, no queda otra alternativa”, aseguró.