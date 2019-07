El proceso electoral “podría estar viciado de nulidad”

El Partido Justicialista (PJ) cuestionó con dureza el sistema de escrutinio provisorio que se instrumentará en las próximas elecciones al considerarlo “vulnerable” y que “no da garantías de seguridad”.

Las quejas llegaron de la mano del titular del partido, José Luis Gioja, luego de que se conocieran fallas en el simulacro de escrutinio que se llevó adelante días atrás en distintas escuelas del país.

“Los resultados preliminares que arrojaron los simulacros realizados recientemente no dejan lugar a dudas, ya que sólo el 33 por ciento de las 10 mil mesas que se sometieron a la prueba realizada por la Dirección Nacional Electoral pasaron el ensayo”, lanzó el sanjuanino a través de un comunicado difundido este viernes.

En ese contexto, el titular del PJ sostuvo que el sistema para el escrutinio de las PASO “es muy vulnerable y no da garantías de seguridad” por lo cual señaló que “podría estar viciado de nulidad el proceso electoral”.

El peronismo, a través de su apoderado Jorge Landau, presentó ante la Cámara Nacional Electoral (CNE) un pedido para apartar del escrutinio provisorio a Samartmatic, la empresa encargada de llevar adelante el proceso. Sin embargo, la Justicia electoral no cuenta con la competencia sobre el provisorio porque se trata de un proceso que está en manos del Poder Ejecutivo.

“Más allá de las fallas que se observaron en el simulacro de transmisión de datos, este sistema es muy vulnerable y no da garantías de seguridad para que el escrutinio se realice sin problemas”, subrayó el jefe del PJ que integra el Frente de Todos. Los cuestionamientos del peronismo forman parte de un cambio en la modalidad para la transmisión de los resultados electorales la misma noche de los comicios. Se trata de una modalidad propuesta por el Gobierno mediante el cual los telegramas que contienen los guarismos de los ciudadanos serán emitidos desde las escuelas vía electrónica hacia el centro de cómputos. Por lo pronto, Gioja consideró que las fallas en el nuevo sistema “pueden terminar en un desastre” y por lo que exigió “que se vuelva al antiguo sistema de actas de escrutinio y telegramas”.

En tanto, Landau solicitó a la Cámara Nacional Electoral que la empresa Smartmatic “no intervenga en las elecciones” al considerar que el Gobierno la “contrató de forma discrecional” y que “genera incertidumbre con vistas a los comicios”. “Quiero que la elección se de en paz, no quiero viajar por el mundo denunciando lo que ocurrió, no quiero llegar a ese extremo, yo no hago política con eso”, lanzó en declaraciones a El Destape radio.