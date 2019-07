El Parque Mitre sede del Final Four

El estadio “José Jorge Contte” de Regatas Corrientes será sede del Final Four del Torneo Provincial U19, que se disputará el lunes 22 y martes 23 de julio. Los juegos se llevarán a cabo, con una doble jornada del que saldrá el Campeón Provincial, además de lograr el pasaporte al Campeonato Argentino de Clubes de la categoría. Serán de la partida, Regatas y San Martín de la Asociación de Básquetbol de la Ciudad de Corrientes (ABCC), Comunicaciones de Mercedes y Atlético Saladas.

PROGRAMACIÓN

Lunes 22 de julio: 1ª fecha 19.00 hs. Regatas Corrientes vs. Comunicaciones. 20.45 hs. San Martín vs. Atlético Saladas.

Martes 23 de julio: 2ª fecha 9.30 hs. San Martín vs. Comunicaciones. 11.00 hs. Regatas Corrientes vs. Atlético Saladas

Martes 23 de julio: 3ª y última fecha, 18.30 hs. Comunicaciones vs. Atlético Saladas. 20.00 hs. Regatas Corrientes vs. San Martín.