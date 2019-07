El gobierno no tiene plan económico

“El Gobierno tiene un programa para domar el dólar, pero no tiene plan económico”. El titular de la Unión industrial Argentina, Miguel Acevedo, afirmó que no teme a la competencia que significa el acuerdo alcanzado con la Unión Europea pero reclama estabilizar la macroeconomía y un programa para impulsar la producción. Acevedo aseguró que “este Gobierno nunca tuvo un programa económico y el anterior tampoco. Este Gobierno tiene un plan coyuntural de tratar de domar la inflación, que hoy es domar el dólar nada más, es tener un dólar quieto hasta las elecciones; pero no tiene un plan económico”, insistió el dirigente. A su criterio, “eso le hace mucho daño a todo el aparato productivo”. “Pienso en la industria pero creo que el comercio también la está pasando mal y algunos sectores del agro también”, añadió. Acevedo comentó que hace unos meses se “había entusiasmado con la propuesta de hacer un acuerdo político”. Para el jefe de la UIA, el empresario “no es el culpable de la inflación, es el que está subiendo el precio pero sufre la inflación igual que el asalariado, porque cuando tiene que reponer la materia prima, no llega”.