Echaron a la Virgen de la Escuela 369

La imagen de la Virgen Rosa Mística de la Escuela N°369 Maestro César Rodolfo Telechea, fue “echada por la directora de nombre Leticia ¡Respetemos todas las religiones!”, según expusieron desde las redes sociales. En esta escuela del barrio 17 de Agosto, ubicada en las calles Nápoles y Niza, “para los que no saben, hace 20 años se venera a la Virgen María Rosa Mística en la Escuela 369”, siendo el precursor de esta fiesta “el ex alumno Román Maciel, con su esfuerzo, colaboración de los tutores y vecinos del barrio”. “Se venía haciendo la fiesta en Honor a la Virgen que, desde 1993”, esta imagen está considerada como “protectora de los niñitos derramando su bendición” y ahora “en el sexto día de su novena la sacaron de su gruta por orden de la señora directora”, según denunciaron. Los comentarios no se hicieron esperar desde ‘Quéjate del barrio Corrientes’: “Hay que respetar las religiones de las personas y en Corrientes somos muy católicos y creemos en la Virgen hoy, en un día especial” (Natalia Candia).

En octubre de 2018, Mario Villegas, Decano de la Facultad de Derecho, había ordenado que se retire una imagen de la Virgen de Itati expuesta en el hall central de esa alta casa de estudios, y desató una fuerte polémica.