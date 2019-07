Djokovic derrotó a Federer en Tremendo partidazo

Novak Djokovic, número uno del mundo, venció a Roger Federer en la final más larga en la historia de Wimbledon por 7-6 (5), 1-6, 7-6 (4), 4-6 y 13-12 (3) y extendió su reinado en el tercer Grand Slam del año.

El serbio retuvo el título logrado en 2018 y sumó su quinto Wimbledon, sobre siete finales, luego de sus conquistas en 2011, 2014 y 2015. De esta manera igualó al sueco Björn Borg (1976, 1977, 1978, 1979 y 1980) y al británico Lawrance Doherty (1902, 1903, 1904, 1905 y 1906).

El suizo, dueño de 20 títulos de Grand Slam, quedó a las puertas de su novena consagración en el All England Club.

El duelo entre el líder del ranking ATP y el número tres desarrolló durante cuatro horas y 57 minutos con un tenis de alto vuelo, de puntos extensos y concentración máxima.

Djokovic y Federer, en su primer enfrentamiento en el año, ofrecieron un gran espectáculo en Londres, a la altura de las expectativas, con el argentino Damián Steiner, de 44 años, como umpire.

La leyenda suiza desplegó su habitual buen juego para regocijo del público a mayoritariamente a su favor y con 37 años y 11 meses hizo frente a un oponente que lo aventaja en el historial por 26-22 y ganó en los aces: 25 a 9.

El serbio relució un temple enorme porque estuvo al borde de la derrota, con un doble match-point, en el 8-7 del quinto set. “Nole” fue implacable en el tie break. Se impuso 7-5 en el primer set, 7-4 en el tercero y 7-3 en el último, que definió el partido a su favor.

“Si ésta no es la mejor final, está entre las dos o tres de mi vida. Respeto mucho a Federer. Es increíble haber estado dos match points abajo y ganarlo”, aseguró Djokovic en diálogo con la prensa oficial de Wimbledon. “¿Roger quiere que la gente crea que a los 37 años se puede? Lo logra: a mí me inspira”, expresó el número uno del mundo.

Por su parte, Federer coincidió que resultó “un gran partido” y quedó satisfecho con su producción. “Le doy la chance a la gente de creer que a los 37 no hay que darse por vencido. Me siento bien, todavía estoy de pie y espero que sirva de inspiración”, agregó el suizo.

Djokovic consiguió su título número 16 en Grand Slam. Se consagró campeón en Australia en siete oportunidades: 2008, 2011, 2012, 2013, 2015, 2016 y 2019; ganó el Abierto de Estados Unidos en tres ocasiones: 2011, 2015 y 2018; y se adjudicó Roland Garros en 2016. Wimbledon, el tercer Grand Slam del año, es el torneo de tenis más antiguo del mundo, se disputa desde 1877 sobre césped y repartió 17.769.000 millones de libras en premios.