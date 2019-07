Detienen sospechoso de lavar el dinero de una banda Narco

Detuvieron a sospechoso de integrar poderosa banda de narcotraficantes. Está acusado por delitos financieros en cuatro provincias y de facilitar el transporte de droga.

En el 2012, por órdenes del Juzgado Federal Nº1 de Corrientes, se llevó adelante un intenso operativo en Misiones y otras provincias, donde allanaron una serie de inmuebles vinculados a la venta de droga. Siete personas fueron condenadas por lavado de activos provenientes del narcotráfico.

Horas atrás la Policía Federal detuvo a un hombre de 48 años, domiciliado en Ituzaingó, quien está sospechado de facilitar los medios para realizar aquellos movimientos de droga, cuya ganancia era “lavada” luego. Teniendo en cuenta la poca distancia que hay entre esa localidad y Paraguay, se investiga los posibles vínculos que el detenido pueda tener, para robustecer el cuerpo probatorio. Asimismo se indicó que asiduamente iba a Misiones, por lo que no se descarta conexiones en aquella provincia. Justamente, la Policía Federal logró aprehenderlo cuando se encontraba en un camino rural en zona de Garupá.

Una vez que fue interceptado, los agentes federales pudieron constatar que estaba vigente el pedido de captura del sujeto, quien no fue identificado por las fuentes oficiales. El hombre está sospechado de haber cometido delitos financieros en cuatro provincias y de narcotráfico. Alternaba sus movimientos entre Ituzaingó y Posadas.

No se detalló qué relación tiene esta persona con los siete condenados. En el informe solo se recordó que las actuaciones del caso se llevaron adelante en el 2012 cuando se ejecutaron los allanamientos ordenados por el juzgado correntino. En el 2018, al finalizar el juicio, el Tribunal Federal de Corrientes ordenó que se den de baja las empresas que se usaban para lavar dinero narco: la concesionaria RR Vip, que comercializaba autos de alta gama, el complejo turístico Tangará, la empresa de turismo Emsetur, y el corralón Cerro Corá. Todas ubicadas en Misiones.

De todos estos emprendimientos habría circulado un total de 158 millones de pesos que habría provenido del narco. Asimismo, como resultado del debate oral que se llevó adelante en Corrientes, fueron condenados a prisión: Roberto Rodríguez, dueño de la concesionaria VIP, a 13 años de cárcel; la madre Elba Aquino a 10 años, al igual que Griselda Sosa y José Glibota mientras que Daniela Villalba fue condenada a seis años, Rosa Ramos a ocho y María de los Ángeles Herrera a cuatro y medio.

“Se pudo comprobar que Rodrí­guez, principal organizador de la estructura, utilizó a personas físicas y jurídicas interpuestas (tales como RR VIP Automotores SRL, Corralón Cerro Cora SRL, Emsetur SRL y el Complejo Tangará) para realizar operaciones financieras simuladas a fin de ingresar al mercado bienes de origen ilícito mediante actos materializados con la colaboración de los restantes coimputados”, sostuvo en su momento el fiscal de Co­rrien­tes, Flavio Ferrini.