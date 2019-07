Destrozo y robo en una panadería esquinense

Ladrones rompieron con una amoladora la caja fuerte de una Panadería en Esquina y se llevaron una importante suma, alrededor de 70.000 pesos. Revolvieron todo el lugar y provocaron destrozos. Ocurrió el pasado jueves, en una panificadora situada en Velazco casi Rivadavia de esa localidad. Allí los empleados se encontraron con destrozos y la ruptura del lugar donde guardaban el dinero.

El propietario, de apellido Martínez, en contacto con Actualidad Esquina se mostró consternado: “Uno piensa en el sacrificio que hace todos los días, estuvimos de las 6 hasta las 20 trabajando para tener toda la mercadería y hoy me encuentro con esto. Es muy degradante, es muy doloroso, estoy muy nervioso, es una cosa que te tira abajo”, relató.

Se presume que el hecho fue consumado en horas de la madrugada, antes de que inicien los trabajos en la panadería. Habrían ingresado por una ventana tras romper un tejido. En el raid delictivo provocaron destrozos como la caja registradora que hace poco tiempo había adquirido el dueño, quien según comentó que “los vecinos y la gente que viene acá sabe lo que nosotros laburamos y las horas que le dedicamos al negocio. Se movieron con total impunidad”.

Martínez sospecha que son los mismos que hace un tiempo atrás entraron a robar. “Ya tenían programado venir, pienso que es alguien que sabe bien, porque se tomaron todo el tiempo para romper la caja fuerte. Hicieron un desastre. Estoy muy nervioso, es un desastre total lo que me hicieron, me perjudicaron”, concluyó.