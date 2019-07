De la Rúa en grave estado

La clínica Fleming difundió un breve comunicado en el que informó que el ex presidente Fernando de la Rúa “se encuentra internado en muy grave estado por una descompensación cardíaca y renal”.

De la Rúa está en la clínica Fleming desde el 28 de enero. Ese día, tras permanecer casi un mes internado en el Hospital Universitario Austral, fue derivado al centro de rehabilitación.

De la Rúa, de 81 años, había sido hospitalizado el 1 de enero en Pilar por un problema cardiovascular. Luego de ser sometido a una intervención quirúrgica, donde le colocaron tres stents, estuvo varios días en terapia intensiva. Y durante la internación, también se le realizó una traqueotomía para desvincularlo de la asistencia ventilatoria mecánica.

El día posterior a su ingreso al Hospital Universitario Austral, un parte había informado que permanecía “sedado y en asistencia respiratoria mecánica en el área de cuidados críticos”, luego de que se agravaran sus dolencias cardiovasculares por una infección respiratoria.

El ex jefe de Estado ya había tenido varios problemas coronarios. Durante su presidencia, en junio de 2001, fue sometido a una angioplastia.

Luego, en 2010 y 2014, fue intervenido por temas similares, mientras que en enero de 2016 pasó por el quirófano por un problema en la vejiga.

Su última aparición pública se dio en el marco de la cumbre del G20 que se realizó en noviembre pasado en la ciudad de Buenos Aires. El ex presidente participó de la gala que se llevó a cabo en el Teatro Colón.