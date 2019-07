“Lo critico a Macri y me responde el Fondo”. El precandidato a presidente del Frente de Todos afirmó que “hay que pegarle al chancho para saber dónde está el dueño”. El precandidato a presidente del Frente de Todos, Alberto Fernández, afirmó que cuando cuestiona al presidente, Mauricio Macri, salen a contestarle desde el Fondo Monetario Internacional (FMI) y sostuvo que hay un sistema especulativo que ataca al trabajo argentino. “Hay que hablarle con la verdad a la gente y siento que muchos ocultan la verdad; la verdad es que estamos en un sistema especulativo que permite la bicicleta financiera y jugar entre las Leliqs y el dólar en desmedro de la producción del trabajo y del futuro argentino”, afirmó Fernández. El candidato a presidente del Frente de Todos sostuvo que “tenemos la cosecha más grande que registra la Argentina y no se liquida porque el dólar está subvaluado”. “Yo digo estas cosas y me responde el Fondo Monetario Internacional. Como alguien dijo ayer en un tuit ‘hay que pagarle al chancho para saber dónde está el dueño’; yo critico a Macri y me responde el Fondo”, afirmó Fernández.

“Desde el primer día voy a recomponer salarios y jubilaciones, voy a terminar con esta timba financiera. Voy a ponerle fin a los especuladores y voy a volcar todos los recursos a la producción y al trabajo. Quiero que las PYMES vuelvan a tener crédito”, sostuvo Alberto Fernández.

“Esto se puede hacer, sólo falta decisión política. Ahora cuando la decisión política está del lado de los bancos, nadie quiere hacer lo que yo propongo”, aseguró.