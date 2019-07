Conmebol dejó afuera a Messi

No lo incluyó en el equipo ideal de la Copa América. Tras las declaraciones del astro argentino referidas a la presunta corrupción que hay en la entidad sudamericana, el Grupo de Estudio Técnico de la confederación marginó a la Pulga del mejor once de la competición. Los detalles. La polémica continúa. Tras las declaraciones que realizó Lionel Messi, relacionadas a la presunta corrupción que hay instalada en la Conmebol y la supuesta organización para que Brasil sea el campeón de la Copa América, la entidad sudamericana publicó a su equipo ideal de la competición continental sin la presencia del astro rosarino. Según el Grupo de Estudio Técnico de la confederación, amparado en la visión de los entrenadores que brindan sus opiniones para conformar el once soñado del continente, el único argentino que está presente es Leandro Paredes. En el elenco de los sueños figuran 5 brasileños, 2 peruanos, un colombiano, un chileno y un uruguayo. Los integrantes que conformaron la selección fueron Nery Pumpido, arquero campeón del mundo con la Argentina en México 1986, el colombiano Francisco Maturana, el brasileño Dorival Júnior, el boliviano Julio César Baldivieso, el venezolano César Farías, los uruguayos Gerardo Pelusso y Daniel Bañales, junto con el charrúa nacionalizado paraguayo Ever Almeida.

El equipo ideal de la Copa América, según Conmebol

Arquero: Alisson Becker (Brasil)

Defensores: Dani Alves (Brasil), José María Giménez (Uruguay), Thiago Silva (Brasil) y Miguel Trauco (Perú).

Volantes: Arthur (Brasil), Leandro Paredes (Argentina) y Arturo Vidal (Chile)

Delanteros: James Rodríguez (Colombia), Paolo Guerrero (Perú) y Everton (Brasil).

No es la primera vez que la Pulga queda al margen del equipo ideal de la Copa América, dado que el Centro de Estadísticas Opta recopiló los números y rendimientos de todos los jugadores del torneo y conformó el mejor once del certamen con la ausencia de Lionel Messi.