Buscan a una menor de 16 años

Solicitan colaboración para localizar a la menor Brenda Abigail Cuenca de 16 años de edad, quien no regresó a su hogar ubicado en el Barrio Concepción de esta Capital. Hasta el momento no se tiene novedades sobre su actual paradero. Sus características físicas son: 1.60 de estatura, contextura física robusta, tez blanca, ojos color marrones oscuros, cabellos de color castaño. No posee señas particulares. Al momento de su ausencia, vestía un pantalón de color negro de gabardina, un buzo de color negro, y calzaba zapatillas de color azul.

Aquellas personas que puedan aportar datos ciertos y que ayuden a lograr encontrar a esta menor, podrán hacerlo ante la Comisaría Primera de la Mujer y el Menor – teléfono 432913; a la Dependencia Policial más cercana a su domicilio y/o comunicarse al número gratuito de emergencia policial: 911 en la Capital y 101 en el Interior Provincial.