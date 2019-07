Brasil Argentina paralizan el mundo del futbol

El partido se juega desde las 21:30 en Belo Horizonte con arbitraje del ecuatoriano Roddy Zambrano. Scaloni decide si repite el equipo después de 40 partidos. El entrenador de la Selección no dio indicios del equipo que enfrentará hoy a Brasil, por la semifinal. Es todo un tema para Lionel Scaloni. Repetir el equipo que venció a Venezuela por 2 a 0 o meter otra variante teniendo en cuenta que el rival de esta noche será Brasil. El equipo conducido por Lionel Scaloni practicó por la mañana a puertas cerradas en el predio del club Fluminense, y almorzó en el hotel antes de partir rumbo a la ciudad de Belo Horizonte, donde hoy enfrentará al equipo anfitrón, desde las 21:30. Scaloni todavía no dio indicios del once que arrancará el partido y la gran pregunta es si mantendrá o no el que comenzó frente a la vinotinto, que pese a no haber deslumbrado, había mostrado un mejor equilibrio y buenos pasajes de fútbol. Si Scaloni decide repetir el once inicial, cortará una racha de 40 partidos consecutivos en los que la Selección no repitió la formación inicial de un partido para otro. La última vez que Argentina jugó dos encuentros seguidos sin modificaciones fue en la Copa América de Estados Unidos 2016 y la otra particularidad es que no estuvo Lionel Messi.

Primera vez de Zambrano

El ecuatoriano Roddy Zambrano fue designado para impartir justicia en el gran clásico de este martes (21:30) entre argentinos y brasileños, por primera vez en su carrera. Zambrano de 41 años, es árbitro FIFA desde 2012 y en ésta Copa América, la segunda de su carrera, solo dirigió el partido entre Bolivia y Perú (1-3) por la primera fase. Con Argentina registra dos antecedentes en Eliminatorias: el empate 2-2 ante Venezuela, en 2016 y ese mismo año la victoria sobre Colombia por 3-0 en San Juan.