Batacazo de Boca Unidos, eliminó a Racing

Boca Unidos de Corrientes y su primer gran hazaña, luego de empatar 0-0 en los 90 minutos regulares con Racing, lo eliminó por penales de la Copa Argentina. Por segundo año consecutivo, la Academia quedó eliminada en la primera ronda de este torneo.

El último campeón de la Superliga llegaba con la intención de redimirse luego de su actuación pasada, en la que cayó en el debut ante Sarmiento de Resistencia.

A Racing le costó unos minutos acomodar sus piezas y tomar las riendas del encuentro. Sin embargo, cuando lo hizo, logró acercarse con peligro al arco de enfrente. Sobre los 18′, tras una acción en la que “La Academia” apostó a la circulación de pelota para encontrar espacios, el centro por lo bajo le quedó a Darío Cvitanch. El delantero punteó la pelota y, sobre la línea, la defensa de Boca Unidos evitó la conquista con los justo.

Los de Coudet siguieron intentando, pero se toparon con el buen desempeño del arquero José Aquino: primero, ante un remate de afuera del área de Marcelo Díaz y, luego, frente a un intento de Iván Pillud luego de una gran acción individual.

Ya en la segunda parte, Racing intensificó su dominio y se paró con decisión en campo rival para ir en busca de la apertura del marcador. La fuerte tormenta que se desató desnaturalizó el juego, pero no impidió que el elenco de Avellaneda dejara en claro su determinación de controlar las variantes del encuentro. Pero esa apuesta por el ataque no se tradujo en efectividad.

Sobre el final, “La Academia” acorraló a su rival, pero no pudo quebrar el cero. Boca Unidos casi se lleva el premio mayor en una jugada aislada: Martín Fabbro – jugador surgido de las inferiores de Independiente- sorprendió con un disparo desde lejos que obligó a una gran reacción del arquero Gabriel Arias. De esta manera se cerró un partido en el que prevaleció la propuesta del equipo de Primera División, que no encontró la forma de sellar esa superioridad en el marcador. Fue así como la serie llegó a los penales.

Los cuatro primeros penales fueron convertidos y, en el tercero de cada equipo, los arqueros sacaron a relucir su capacidad: Aquino atajó el disparo de Barbona, mientras que Arias se quedó con el intento de Fabbro. Cvitanich erró el quinto de la serie y le cedió la gran chance a Vizcarra de cerrar el partido, pero otra vez Arias se vistió de héroe y le dio una vida más a Racing. Ya con un penal por lado, Marcelo Díaz elevó su remate y Fernando Alloco desató la locura correntina con un certero remate.

En la próxima instancia (16avos. de Final), Boca Unidos se medirá ante Atlético Tucumán.