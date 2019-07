Apremios ilegales en un desalojo

Un joven denunció que fue retirado a la fuerza y violentamente por un hombre y efectivos policiales de su casa, en medio de un desalojo. En declaraciones radiales relató que fue hospitalizado por un profundo corte en la cabeza y contusiones por los golpes, uno de ellos en el oído izquierdo que sigue sin audición. Su abogado, Carlos Escalante, confirmó a Radio Dos los apremios ilegales y aseguró que realizó la denuncia en la Fiscalía Nº2.

Gastón Alejandro Rodríguez de 24 años, vive en el lugar junto a su pareja, embarazada de siete meses y su hermana, que en un extenso relato, contó que en varias oportunidades intentaron ingresar sin orden de allanamiento a su domicilio y que el pasado lunes, con armas, lo sacaron a punta de pistola, lo ataron de pies y manos y los golpearon. También dijo que los uniformados derribaron el alambrado con una camioneta, le sacaron sus cosas y electrodomésticos a la calle y denunció que hasta le hurtaron 1500 pesos.

“Desde desde las 5 de la mañana, estaba durmiendo, me sacaron los policías, a punta de pistola, me redujeron a golpes, me ataron, me pusieron una sábana encima y me siguieron pateando”, denunció Rodríguez.

Escalante agregó detalles de cómo empezó el conflicto: “se presentó un señor de apellido Comas que dice en su denuncia que un tal Romero -que se presentó como dueño del terreno presentando un pedazo de papel – le cedió los derechos posesorios de palabra. Eso está en la denuncia”. “Comas jamás acreditó la propiedad del terreno”, insistió. El abogado ratificó que Rodríguez, su cliente, recibió golpes en la cabeza, le sangraba el oído y no quisieron llevarlo a medicina legal.

“En Catastro se informó que el terreno es de un señor de apellido Romero. Pero nunca se nos mostró una denuncia por usurpación del terreno que está ubicado en calle Río de Janeiro, en el barrio Ciudades Correntinas”.