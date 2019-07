Amenaza de paro de colectivos de 48 horas

En Corrientes la UTA salió a anunciar que podría ampliar la huelga de chóferes a 48 horas, jueves y viernes. La medida de fuerza surge a raíz que las negociaciones están estancadas y el pago de salarios sufre atrasos.

El titular de la Unión Tranviarios Automotor (UTA) a nivel nacional, Roberto Fernández, anunció que el próximo viernes (12 de julio) realizarán un paro en todas las provincias donde los empresarios no hayan cumplido con el aumento paritario acordado a nivel país.

“Habíamos acordado un salario para todo el país, un salario nacional y nos encontramos con que los empresarios no quieren pa­gar en el interior porque los gobernadores no les dan los subsidios correspondien­tes”, señaló Fernández en declaraciones a la prensa. Y explicó que los empresarios aducen no poder hacerse cargo del salario, por lo que los trabajadores del transporte se encuen­tran “en medio de un con­flicto del que no tenemos nada que ver”. La patronal de los colectiveros viene machacando con la pérdida de rentabilidad desde que se cortaron los subsidios nacionales y el compromiso fue transferido a las provincias. “Hasta el 11 vamos a tolerar todo esto, pero si el día 11 no pagan, empresas que no paguen en todo el interior van a parar”.

Los chóferes del interior, entre ellos los de Corrientes, pretenden recibir el mismo aumento que consiguieron los trabajadores del Área Metropolitana de Buenos Aires (Amba): 20% y un bono de 15 mil pesos, a pagar en tres cuotas. El di­rigente de UTA puntualizó que el acuerdo acordado en la región metropolitana implica un salario básico de $41.000 hasta agosto, que después se incrementará hasta los $45 mil.

En Corrientes, el gobernador Gustavo Valdés dispuso en el Presupuesto anual un fondo de $300 millones para subsidiar el transporte público en toda la provincia, y además en abril pasado -a instancias de una gestión del intendente Eduardo Tassano- creó un fondo especial de $100 millones para atender únicamente a las empre­sas que prestan servicio en Capital. Asimismo la UTA Corrientes se encargó de informar que por el momento sólo cobraron el sueldo, el medio aguinaldo todavía no.