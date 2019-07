Alejandro Vera al Remo Mundial en Austria

El remero de Regatas Corrientes, Alejandro Vera, concentró hasta el último fin de semana en Tigre con vistas a su participación en el Campeonato Mundial en Linz-Ottensheim, del 25 de agosto al 1 de septiembre. Trabajando para el Campeonato Mundial en Austria la Selección Argentina de Para Remo concentró en Tigre (Buenos Aires). De la concentración fue de la partida el remero del Club de Regatas Corrientes, Alejandro Vera, que viene de ser bicampeonato en la Copa América (2018 y 2019), y de ganar el Selectivo en Tigre. El campeón Argentino 2018, comenzó a buscar su puesta a punto para su segunda cita ecuménica ya que anteriormente dijo presente en el Mundial de Plovdiv (Bulgaria), donde fue segundo en la final C. “Fue una semana de concentración muy dura. El clima no acompañó por lo que todo se hizo muy difícil. Pero no se paró, se realizó lo planificado”, dijo el remero regatense al llegar a Corrientes. “Fueron días intensos, de muchos kilómetros en el agua, y también de tiradas de mil metros, además del trabajo en el gimnasio, que ya es parte de la rutina”, comentó Ale Vera.