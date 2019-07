Alberto cerca del 45% para las PASO

El Diputado Nacional Felipe Solá reveló los números que tienen en el peronismo sobre la intención de voto de cara a las PASO del 11 de agosto. Asegura que tienen encuestas en donde Alberto Fernández está cerca de 45%.

“El ataque del Gobierno no es levantar los votos de Macri sino bajar los votos de Alberto porque es lo único que pueden hacer”. Del mismo modo, indicó que “se puede ganar en primera vuelta sobre todo si se da una polarización extrema” e insistió que “tenemos una encuesta presencial de más de 3000 personas que lo da a Alberto cerca de los 45 puntos”.

Sobre su participación del Encuentro Progresista en México indicó que “en Colombia están atacando a todos aquellos que firmaron el proceso de paz, en el encuentro tratamos el lawfare pero también el uso de fake news como método en la región”; advirtió que “nosotros apoyamos acuerdos de dialogo con Venezuela para tratar de hacer una salida institucional, algo que es bien distinto a lo titulado por un diario que publicó “Alberto y Cristina apoyan a Maduro” y remarcó que “en el documento final hablamos de la necesidad de un Estado de derecho real, porque estas no son democracias plenas”.

Sobre la situación concreta en la Provincia de Buenos Aires, Solá criticó: “El gobierno de Vidal no ha hecho nada con la situación de hacinamiento en la cárceles, como tampoco hizo nada por la gente en situación de calle, si lo hubiese hecho lo habría anunciado”.