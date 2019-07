Aguad minimizó a los carapintadas

Minimizó los alzamientos de Aldo Rico contra Alfonsín y tuvo que retractarse. El ministro de Defensa aseguró que el ex militar tenía derecho a desfilar en un acto de la democracia y aseguró que “lo de los carapintadas es cosa vieja, un acontecimiento chiquito”. Más tarde, el ministerio difundió un mensaje aclaratorio. El desfile militar que desplegó el gobierno de Mauricio Macri como parte de los festejos por un nuevo aniversario de la Independencia Nacional no estuvo exento de polémicas. Entre ellas, la presencia del ex carapintada Aldo Rico, en su carácter de ex combatiente de la guerra de Malvinas. Las críticas que llovieron sobre la presencia del militar sedicioso que se levantó más de una vez contra la democracia durante el gobierno de Raúl Alfonsín. Un militar que se levanta en armas contra la democracia no puede participar de un acto de la democracia fue básicamente el argumento de los que criticaron. La defensa que intentó el ministro Oscar Aguad en el programa fue que “Aldo Rico tiene derecho a desfilar como ex combatiente de Malvinas. Lo de los carapintadas es cosa vieja. Fue un acontecimiento chiquito, que no creo que haya puesto en jaque a la democracia”.