Velotti campeón en Hong Kong

Agustín Velotti (568) cerró una semana perfecta consagrándose campeón en el M25 de Hong Kong. En la final el tenista correntino superó al japonés Shintaro Imai por 6-3 y 6-3. Todo el certamen, Velotti mantuvo regularidad en su juego y esto lo llevó a quedarse con el título sin ceder ningún set. El cuadro no le era nada favorable para el ex campeón junior de Roland Garros, ya que por la primera ronda debió medirse ante Dayne Kelli -primer clasificado- pero Agustín no tuvo mucho inconveniente y lo terminó eliminando al australiano por 6-4 y 6-2. Es la tercera vez en la temporada que Velotti se queda con el título. Los dos primeros los había conseguido en los M15 de China, disputados a comienzo de año.