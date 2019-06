Uñac logró una holgada victoria

En una contienda con poco margen para las sorpresas el gobernador de la provincia de San Juan, Sergio Uñac, fue reelecto dando una nueva victoria al peronismo unido y superando a su principal adversario, el intendente de Santa Lucía, Marcelo Orrego. Debido a la amplia ventaja lograda en las PASO del 31 de marzo a esta parte, ni el oficialismo ni la oposición hicieron prácticamente campaña: los afiches de las calles provinciales no se renovaron, no hubo actos multitudinarios ni cierres pomposos, y por eso el clima que se vivió en San Juan durante el fin de semana no fue propiamente un clima electoral.

Con casi el 98% de mesas escrutadas, Uñac cosecha un 55,8% de los votos contra el 33,8% de Orrego. El respaldo de los ciudadanos de la provincia en las urnas consagró la victoria del Frente Somos Todos, que con el Partido Justicialista como columna vertebral, cuenta con más de veinte partidos políticos. Pero además, el resultado destacó a San Juan como uno de los distritos en donde el PJ inició el camino de la unidad para enfrentarse al macrismo en las urnas-

Convencido de que el espacio que hasta ahora integra el tigrense junto con Juan Schiaretti, Miguel Ángel Pichetto, y Juan Manuel Urtubey, “parece diluirse”, Uñac cree que todos los gobernadores peronistas con excepción de Salta y Córdoba, apoyarán el frente compuesto por Unidad Ciudadana y el PJ.