Una maratón unirá Corrientes y Chaco

La prueba deportiva, no competitiva largará desde la plaza 25 de Mayo de la ciudad de Resistencia. Cruzará el puente Belgrano ida y vuelta. Se aproxima la Maratón 42K Río Paraná. Este evento deportivo y no competitivo tendrá su largada el domingo 18 de agosto en Plaza 25 de Mayo de Resistencia. El horario de partida será a las 7:00, el circuito incluye el cruce del Puente Belgrano teniendo como objetivo llegar hasta la ciudad de Corrientes, precisamente hasta el Turismo Hotel Casino para regresar a Resistencia. Su organizador Guillermo Codina señaló que “dos provincias serán unidas no solamente por un puente, sino por el sueño de los corredores; tenemos un hermoso circuito, mucho aire libre y como si fuera poco el Río Paraná que sorprenderá con su belleza en el amanecer de agosto, viéndolo justamente desde arriba, desde 35 metros de altura”. Ya se informó al personal de Gendarmería y peaje para el trabajo de seguridad de la maratón. Se dio a conocer que esta actividad es un gran sueño de los maratonistas, ya que algunos podrán obtener su primera medalla ante la gran hazaña de cruzar el arco de un 42K.