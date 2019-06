Un Chef cocinó para 180 chicos en su cumpleaños

El propietario correntino de Los Dos Chef, Ariel Leguiza cocinó para 180 chicos en el barrio Quilmes. “La gente no te recordará por lo mucho que tenes, sino por lo mucho que hiciste por los que más lo necesitan y por el prójimo”, dijo en declaraciones a raio Dos para puntualizar que “quise festejar este momento con los chicos que menos tienen por eso me acerqué al merendero del barrio Quilmes”. “Fue una experiencia inolvidable cocinarles a los 180 chicos un arroz con pollo”, señaló Leguiza para detallar que “llevamos mesas y sillas junto con una torta. Me ayudaron alumnos del Instituto de Grastonomía”.

“Estamos pasando por una crisis, donde no nos sobra dinero, pero creo que todo vuelve. Hay un Dios que nos ve desde arriba”, aseveró.

Además, de la iniciativa solidaria que se le ocurrió para su cumpleaños, Ariel describió que “los lunes una vez por mes vamos a dar de comer a chicos de algún merendero o comedor”.