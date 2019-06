Stanovnik será sometido a delicada cirugía oncológica

El arzobispo de Corrientes, Andrés Stanovnik, informó a través de un breve comunicado, que será sometido a una cirugía oncológica de la lengua lado izquierdo, “a la que debo someterme en los próximos días, lo cual me limitará en mis compromisos pastorales durante algunos meses”, indica, además de pedir que recen por él.

“Deseo compartir con todos ustedes la inesperada visita que recibí de la hermana enfermedad. Consecuencia de ello es una cirugía oncológica de la lengua lado izquierdo, a la que debo someterme en los próximos días, lo cual me limitará en mis compromisos pastorales durante algunos meses”, sostiene parte del comunicado para puntualizar que “a propósito de la mencionada noticia, les pido que recen para que esta circunstancia por la que me permite pasar el Señor Jesús, Buen Pastor, la convierta en una oportunidad para unirme más a Él, y ofrecer las consecuencias de este accidente en mi salud por nuestra Iglesia, por los sacerdotes y las vocaciones, y por todos ustedes. Me asocio especialmente a los enfermos, ancianos y a los que sufren, y a los grupos de oración y de adoración, confiado en Jesús, médico de los cuerpos y de las almas, que nunca nos abandona”. “Los abrazo y bendigo en el nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo”, finaliza la misiva .