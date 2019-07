Scaloni podría meter un volante más de contención

El martes, a las 21.30, el elenco nacional enfrentará a Brasil en el estadio Mineirao de Belo Horizonte por una de las semifinales de la Copa América y el entrenador Lionel Scaloni aún no ha dado indicios certeros de cuál será la formación titular, aunque piensa en un volante más.

El plantel entrenó en las instalaciones del Fluminense, en Río de Janeiro. Guido Pizarro recibió el alta médica, por lo que trabajó a la par de sus compañeros y el DT pudo tener a todos sus jugadores a disposición. La práctica consistió en trabajos físicos y con pelota. A Scaloni se le presenta un interrogante: repetir la formación titular que se impuso por 2-0 ante Venezuela en los cuartos de final o hacer un cambio para reforzar la marca y la contención. De plantear una modificación, podría salir Sergio Agüero para permitir el ingreso de Renzo Saravia o de un mediocampista de contención. En caso de apostar por esta última opción, el entrenador argentino se inclinaría por Guido Rodríguez. Si la selección argentina hace algún cambio para jugar ante Brasil, se extenderá una increíble tendencia: el equipo “Albiceleste” no repite formación hace ya 40 partidos. La última vez que ingresó con los mismos once jugadores en dos partidos consecutivos fue en la Copa América 2016, que se disputó en Estados Unidos. El por entonces entrenador del conjunto nacional, Gerardo Martino, colocó la misma formación en las dos fechas iniciales ante Chile y Panamá, respectivamente. Tras la ida del “Tata”, ni Edgardo Bauza ni Jorge Sampaoli pudieron sostener un conjunto titular por dos encuentros. Hasta el momento, Scaloni tampoco lo ha hecho.

La Conmebol confirmó que el árbitro para el gran clásico sudamericano será el ecuatoriano Roddy Zambrano, cuyos asistentes serán Christian Lescano y Byron Romero. Además, como cuarto árbitro estará el uruguayo Esteban Ostojich y para el VAR fueron designados los charrúas Leodán González y Nicolás Tarán, junto con el venezolano Jesús Valenzuela.