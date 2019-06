Rivolta oficia de vocero empresarial

El subsecretario de Trabajo, Jorge Rivolta, manifestó en declaraciones a Radio Dos que la medida de fuerza “es ilegal porque no se ajusta a derecho”, que no acatar la conciliación obligatoria es un hecho “grave” y que podría haber “sanciones pecuniarias” a la entidad gremial.

“La conciliación obligatoria se notificó a la UTA, en tiempo y forma” afirmó el funcionario a la vez que sostuvo que no entiende por qué se realiza el paro ya que los empresarios “se han comprometido y garantizado el 100 por ciento del pago de la escala nacional vigente”, debido a que, tras reuniones con la Municipalidad y el Gobierno provincial, se determinó que el Estado realizó un aporte dinerario importante para destrabar el conflicto de transporte de colectivos.

Agregó que “se les notificó el viernes que se les iba a abonar” y al ver que mantenían posición de mantener la medida de fuerza, dictamos la conciliación obligatoria”.