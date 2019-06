Provincial de Karting en Mercedes

Se realizó la tercera fecha del Torneo Provincial de Karting en todas sus categorías, ante un imponente marco de público que se dio cita para vivir este espectáculo. Más de 60 máquinas estuvieron en carrera. Luego de correrse las distintas competencias los resultados fueron los siguientes:

Ganador Clasificación Novatos: Juan Antonio Colombi (Mercedes)

Ganador Clasificación 150cc 170kg: Julián Aguerre (Mercedes)

Ganador Clasificación 150cc 190kg: Rolando Moulín (Mercedes)

Ganador Clasificación Pro-Kart: Sebastián Heredia (P. de Los Libres)

Ganador Serie única Novatos: Juan Antonio Colombi (Mercedes)

Ganador Primera Serie 150cc 170kg: Agustín Vallejos (Mercedes)

Ganador Segunda Serie 150cc 170kg: Julián Aguerre (Mercedes)

Ganador Primera Serie 150cc 190kg: Rolando Moulín (Mercedes)

Ganador Segunda Serie 150cc 190kg: Nicolás Aguerre (Mercedes)

Ganador Primera Serie Pro-Kart: Lionel López (P. de Los Libres)

Ganador Segunda Serie Pro-Kart: Fabián Grigolatto (Juan Pujol)

Resultados Final Novatos:

1 Juan Antonio Colombi Mercedes

2 Miriam Rojas Gobernador Virasoro

3 Joaquín Martínez (Bruno Díaz fue descalificado por no llegar al peso reglamentario)

4 Mateo Gonzalo P. de Los Libres

5 Sebastián Elías C. Cuatiá

Resultados Final 150cc 170kg:

1 Julián Aguerre Mercedes

2 Jorge Alegre P. de Los Libres

3 Mariano Rodríguez P. de Los Libres

4 Martín Aguerre Mercedes

Nicolás Scatolaro Chajarí

Resultados Final 150cc 190kg:

1 Rolando Moulín Mercedes

2 Nicolás Aguerre Mercedes

3 Carlos Borba C. Cuatiá

4 Horacio Piloni M. Caseros

5 Horacio Toledo Mercedes

Resultados Final Pro-Kart:

1 Sebastián Heredia P. de Los Libres.

2 José Pereyra P. de Los Libres (Fabian Grigolatto Excluido por Técnica).

3 Mariano Echeverry P. de Los Libres (Cristian Arosio Excluido por no presentar Karting en Técnica)

4 Javier Farneda M. Caseros

5 Nicolás Sacatolaro (Chajarí)