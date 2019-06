Pichetto “es un tránfuga político”

El diputado nacional, Agustín Rossi, aseguró que es muy difícil un retorno de Pichetto al peronismo y dijo que le preocupan las afirmaciones macristas del senador. El jefe de la bancada del FPV-PJ en Diputados, Agustín Rossi, aseguró que es muy difícil que Miguel Ángel Pichetto, ahora devenido en compañero de fórmula presidencial de Mauricio Macri, retorne al peronismo. Celebró la victoria del peronismo en Santa Fe y analizó que fue “un voto castigo” para la gestión nacional. El diputado advirtió que “es evidente que en Santa Fe hubo un voto castigo al Gobierno Nacional”, remarcando que “el candidato de Macri sacó el 18%” y advirtió que “hace dos años ganaron pero ahora fueron derrotados”. Admitió que en el espacio están “muy contentos” por el triunfo en esa provincia ya que lograron “quebrar inercia de los oficialismos”. El diputado fue muy crítico de los dichos de Pichetto sobre Axel Kicillof: “No solo me indignó sino que me preocupó el discurso macartista de Pichetto. No tiene nada de malo ser comunista”. “A Pichetto le gusta decir que el kirchnerismo es una fuerza política que está casi fuera del sistema. Esas son declaraciones peligrosas”, agregó.