Para qué una plaza si tenemos hambre

Hubo fuertes reproches de los vecinos de Quilmes a Vidal: “¿De qué me sirve la plaza si no tengo comida?” La gobernadora de la provincia de Buenos Aires no fue bien recibida por los vecinos de Villa Itatí, en la localidad de Quilmes. Un grupo de personas increpó a la mandataria con distintos reclamos referentes a la educación pública, los hospitales públicos y el Fondo Monetario Internacional. “¿De qué me sirve la plaza si no tengo comida?”, le dijo una estudiante. “El hospital de Quilmes está en las peores situaciones y no hay insumos”, le reclamó una vecina según se ve en un video publicado en redes sociales. “Danos respuestas, recorré los colegios. Queremos trabajo, queremos estudiar, queremos que funcionen los hospitales”, se oye. “Dijiste que te respetemos, te estamos respetando. Sos gobernadora nuestra también. Tengo domicilio en la provincia de Buenos Aires, en Villa Itatí”. “Queremos trabajo, queremos estudiar, queremos que funcionen los hospitales”, dijo otra mujer “Nos cagamos de hambre”, le dijo otra vecina.