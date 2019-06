“No es tan grave” suspender 2.000 trabajadores

El CEO de Fiat, Cristiano Ratazzi, se refirió a la crisis económica y sostuvo que el gobierno de Macri fue el mejor “en 70 años” y señaló que “tuvimos que suspender 2.000 trabajadores. Son cosas que pasan. Siguen cobrando el 75% del sueldo. No es tan grave”. Advirtió que “siempre tuvimos que suspender trabajadores y luego tomarlos. Nos interesa Brasil, no Argentina” y puntualizó que “a mí me interesa la producción y cuando a Brasil le va mejor yo produzco mejor”. El empresario elogió al Gobierno de Macri: “El análisis de esta gestión es que es mejor que en los últimos 70 años. Estamos saliendo de una cleptocracia”, aseguró y destacó que “se va camino al superávit fiscal que es algo extraordinario”. Advirtió que “no voy a entrar en adelantar a qué candidato voy a apoyar”.